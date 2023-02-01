

سكاكا 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واس

كرَّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، فريق العمل بالإدارة العامة للموارد البشرية بالإمارة بمناسبة حصول الإمارة على نسبة ( ١٠٠%) على منصة "التزام"في مؤشر جودة البيانات الوظيفية في الربع الرابع من عام ٢٠٢٢م، وسلَّم سموه درع التكريم لوكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان، بحضور المشرف العام على إدارة الموارد البشرية أحمد الجوير وفريق العمل، تقديراً لجهودهم.

وأشار سموه خلال التكريم إلى أن الإنجاز هو أحد ثمار الجهود المبذولة في الإمارة للارتقاء بالعمل وجودة الأداء، وتكاتُف الجميع في تحقيق النتائج المتقدمة في منظومة الموارد البشرية، مشيداً بجهود فريق العمل في إدارة الموارد البشرية التي جعلت إمارة المنطقة من إمارات المناطق المتقدمة والمتميزة في مؤشر جودة البيانات الوظيفية لعام 2022، وحاثَّـاً الجميع على الاستمرار بهذا النهج.

من جانبـه، ثمَّن وكيل الإمارة لسمو أمير المنطقة دعمه المستمر لمنسوبي الإمارة وتحفيزهم الدائم بما يحقق التطلعات المأمولة.

// انتهى //

10:46ت م

0034





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يكرم فريق العمل بإدارة الموارد البشرية بالإمارة لتحقيقهم نسبة 100% على منصة "التزام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.