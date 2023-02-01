السعودية اليوم / مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون يعقد اجتماعاً مع وزارة الاقتصاد بسلطنة عمان



الرياض 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واس

عقد مدير عام مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون خالد بن إبراهيم آل الشيخ, في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض أمس, اجتماعاً مع وكيل وزارة الاقتصاد بسلطنة عمان الدكتور ناصر بن راشد المعولي، بمشاركة المختصين في الوزارة والمكتب.

وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات ذات العلاقة بالمهام المناطة بالمكتب بما فيها خطة اجتماعات وفعاليات عام 2023م، كما جرى مناقشة الموضوعات المعروضة على جدول أعمال الاجتماع السابع للجنة كبار المسؤولين في هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية المزمع عقده اليوم.

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10:05ت م

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