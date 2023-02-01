السعودية اليوم / رئاسة الحرمين الشريفين تقدم خدماتها لقاصدي المسجد الحرام



مكة المكرمة 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واس

قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس، سلسلة من الخدمات للمصلين والمعتمرين.

واشتملت الخدمات المقدمة للمصلين والمعتمرين على توزيع عبوات زمزم لــ86.880 مستفيداً، وتوزيع الكتيبات والمطويات في المسائل الشرعية لـ 1.600 مستفيد، بالإضافة إلى تقديم التوعية الرقمية عبر المنصات الرقمية لـ 18.000 مستفيداً، و88.000 مستفيد من التوعية الميدانية، كما استفاد 1903 معتمرين من خدمة التطويف، واستخدام 130.000 لتر من المطهرات، و2255 لتراً من المعطرات، و16.500 سجادة، إضافةً إلى 2300 من معقمات الأيدي.

وأكدت الرئاسة حرصها على تقديم أفضل الخدمات لتحقيق أقصى مراحل الراحة للقاصد تيسيراً وتخفيفاً له، حتى يؤدي مناسكه بيسر وسهولة، في بيئة إيمانية خاشعة صحية، واستثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي ورقمنة البرامج وتسخير التطبيقات الإلكترونية في مختلف المجالات خدمةً للقاصدين، ومخاطبتهم باللغات العالمية لتسهيل نُسكهم وإثراء تجربتهم.

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