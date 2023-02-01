السعودية اليوم / فرع "البيئة" بالجوف يشدد رقابته على مزارع الخضار والفواكه لقياس متبقيات المبيدات



سكاكا 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واس

أكد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف ممثلاً في مكتب الوزارة بمحافظة القريات تكثيف جولات الرقابة الميدانية على مزارع الخضار والفواكه بالمحافظة والمراكز التابعة لها لقياس متبقيات المبيدات، ومنع المزارع التي تتجاوز الحد المسموح من متبقيات المبيدات من عرض منتجاتها الزراعية بالأسواق، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة في محافظة القريات الدكتور محمود الشراري، أن الفرع حرص على استمرار الجولات الميدانية بشكل دوري على جميع المزارع في محافظة القريات والمراكز والقرى التابعة لها لمراقبة خط الإنتاج من المصدر إلى المستهلك وضمان جودة وسلامة المنتج الزراعي.

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09:53ت م

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