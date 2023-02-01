شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يناشد وزارة الرياضة بالتدخل لحسم صفقتي صلاح وميسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد مصدر مسئول داخل اتحاد جدة أن الفريق بالفعل يطمح خلال المرحلة القادمة للتعاقد مع نجوم عالميين أمثال ميسي ودي ماريا وصلاح، كما أن إدارة الفريق لن تقبل بالتعاقد مع لاعبين أجانب أقل من هذا المستوي، خاصة أن العميد يستحق الكثير أسوة بالأندية الآخري.

وناشد مسئولي الاتحاد وزارة الرياضة السعودية للتدخل من أجل حسم صفقتي أحد هؤلاء النجوم والذي تم ذكر أسمائهم، حيث أن العميد يجد صعوبة بالغة فى إقناع صلاح وميسي بخطوة الإنتقال إلى دوري روشن فى المرحلة القادمة.

وفى سياق متصل وعدت الوزارة مسئولي الاتحاد بالتدخل من أجل المساهمة فى حسم أحد الصفقات الأوروبية الكبري للعميد، فى إطار مساعدة الوزارة للأندية الجماهيرية الكبري فى دوري روشن، ومن أجل زيادة حجم التنافسية فى الدوري السعودي.



موقف صلاح من الإنتقال إلى الاتحاد

ومن جانبه، لم يظهر صلاح اي رد فعل فى العودة إلى الوطن العربي عبر بوابة الاتحاد السعودي من عدمه، فعلي الرغم من تأزم موقف اللاعب الحالي فى الإستمرار مع ليفربول وإقتراب رحيله، إلى أن اللاعب يفضل إستكمال مسيرته فى أوروبا، إلا لو قام اللاعب بالإستسلام لإغراءات الاتحاد.



ميسي والإلتحاق بالدوريات العربية

وبالنظر إلى موقف ميسي، أكدت بعض المصادر القريبة من اللاعب أن ليونيل لا يسعي للإلتحاق بالدوريات العربية فى الفترة المقبلة، مثلما تردد عن إقتراب نادي الهلال من إتمام تعاقده مع اللاعب، وإلتحاق اللاعب بدوري روشن فى المرحلة القادمة.