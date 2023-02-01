السعودية اليوم / وكالة شؤون المسجد النبوي ترفع جاهزيتها استعدادًا للحالة المطرية المتوقعة



المدينة المنورة 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واس

رفعت وكالة شؤون المسجد النبوي جاهزيتها وجهودها استعدادًا للحالة المطرية المتوقعة على المدينة المنورة، وذلك حرصًا على سلامة الزوار والمصلين في المسجد النبوي، وسعيًا للارتقاء بمنظومة الأعمال والخدمات المقدمة.

وقد قامت بتكثيف جهودها وأعمالها، بتوزيع مكائن شفط المياه ومكائن الغسيل داخل المسجد وعلى سطحه وفي ساحاته، وتوزيع العمالة على المواقع المخصصة بأعداد كافية.

// انتهى //

08:37ت م

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