شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من رونالدو على إمكانية رحيله من النصر فى الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت بعض المصادر القريبة من النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، أن اللاعب سعيد بالتواجد ضمن صفوف النصر فى الفترة الحالية، كما أنه لا يفكؤ فى الفريق عن العالمي مثلما يتردد فى الساعات الأخيرة، حيث يريد اللاعب إثبات كفأته فى دوري روشن بالمقام الأول.

وأكدت نفس المصادر أن رونالدو ما زال يري أن الجماهير السعودية ما زالت تنتظر منه الكثير، كما أنه لم يقدم شيئا إلى الآن للعالمي، الشئ الذي يصدر له الضغوط فى تقديم الأفضل خلال المباريات القادمة.

فى الوقت الذي لم يستبعد اللاعب فكرة الخروج إلى أوروبا فى الفترة القادمة، ولكنه يريد أن يحقق أي شئ داخل النصر لنفسه وللفريق قبل أن يتخذ خطوة جديدة فى مسيرته، حتى لا يعيد للأذهان تجربة اليونايتد الأخيرة الفاشلة.



جارسيا يرحب برحيل رونالدو

وفجرت بعض التقارير الصحفية مفاجأة ضخمة، عقب التصريحات التى أدلي بها المدرب الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني للنصر، والتى تثبت بأن رونالدو قد لا يستمر كثيرًا فى الدوري السعودي، مما قد يفتح الباب أمام عودته إلى أوروبا قبل نهاية عقده.



رونالدو يغلق باب العودة إلى اليونايتد

ومن جانبه، أغلق روناادو تمامًا أمام عودته إلى اليونايتد مرة أخري، حيث من المتوقع أن عودة اللاعب القادمة فى البيرميرليج قد تكون صوب نيوكاسل يونايتد فى مشروعه الجديد، والذي يراه اللاعب قد يكون ناجحا إذا ما تمكن الفريق المشاركة فى المحافل الدولية.