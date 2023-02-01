شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي في كأس العالم للأندية.. موعد المباراة وتردد القنوات الناقلة المفتوحة الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق كرة القدم حول العالم، موعد افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقرر اقامتها في المغرب لعام 2023، والتي ستنطلق مساء اليوم الأربعاء الموافق الأول من فبراير وحتي الحادي عشر من الشهر ذاته.

موعد مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمواجهة نظيره نادي أوكلاند سيتي، في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقرر اقامتها مساء اليوم الأربعاء.

ويلتقي النادي الأهلي المصري، مع نظيره نادي أوكلاند سيتي، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت السعودية والكويت، وفي تمام الساعة 11 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي

وتذاع أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره أوكلاند سيتي، عبر بعض القنوات الفضائية المفتوحة على جميع الأقمار الصناعية، من خلال الترددات التالية..

تردد قناة فوكس سبورت المفتوحة

القمر الصناعي نايل سات

التردد 12284

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة TNT المغربية الرياضية

القمر الصناعي نايل سات

التردد 11157 وتردد 11476

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطا: 3/4.

تردد قناة SSC السعودية الرياضية

القمر الصناعي نايل سات

التردد 12523

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.