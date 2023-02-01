شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي في كأس العالم للأندية.. موعد المباراة وتردد القنوات الناقلة المفتوحة الناقلة لها والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - يبحث عشاق كرة القدم حول العالم، موعد افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقرر اقامتها في المغرب لعام 2023، والتي ستنطلق مساء اليوم الأربعاء الموافق الأول من فبراير وحتي الحادي عشر من الشهر ذاته.
موعد مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي
وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمواجهة نظيره نادي أوكلاند سيتي، في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقرر اقامتها مساء اليوم الأربعاء.
ويلتقي النادي الأهلي المصري، مع نظيره نادي أوكلاند سيتي، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت السعودية والكويت، وفي تمام الساعة 11 بتوقيت الإمارات.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي
وتذاع أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره أوكلاند سيتي، عبر بعض القنوات الفضائية المفتوحة على جميع الأقمار الصناعية، من خلال الترددات التالية..
تردد قناة فوكس سبورت المفتوحة
القمر الصناعي نايل سات
التردد 12284
الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
تردد قناة TNT المغربية الرياضية
القمر الصناعي نايل سات
التردد 11157 وتردد 11476
معامل الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
تصحيح الخطا: 3/4.
تردد قناة SSC السعودية الرياضية
القمر الصناعي نايل سات
التردد 12523
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.