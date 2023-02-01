شكرا لقرائتكم ضبط 3 مقيمين تسولوا بشكل مباشر في المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن الأمن العام، ضبط عدد من المتسولين بمنطقة المدينة المنورة، مؤكدًا مواصلة جهوده لمكافحة التسول.

3 متسولين

وقال الأمن العام في فيديو نشره على الحساب الرسمي بموقع تويتر: إنه تم رصد وضبط مقيمين اثنين من الجنسية الباكستانية تسول كل منهما بشكل مباشر من الأماكن العامة.

كما أشار الأمن العام إلى ضبط مقيم آخر مصري يتسول بشكل مباشر أيضًا من المارة في الأماكن العامة.

حملات مكثفة

وتواصل الجهات الأمنية حملاتها الميدانية المكثفة في مناطق المملكة كافة لرصد المتسولين وضبطهم، ويتم الإبلاغ عنهم بالاتصال على الرقم 911 من مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والاتصال على الرقم 999 من بقية المناطق.