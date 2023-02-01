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شكرا لقرائتكم جلسة مجلس الوزراء وتقلبات الطقس أبرز أخبار موجز “المواطن” ليوم الثلاثاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - تقدم صحيفة “متابعات الخليج 365” لقرائها الأعزاء موجزًا لأهم الأخبار على الساحة المحلية ليوم الثلاثاء 31 يناير.
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