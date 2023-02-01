شكرا لقرائتكم لقطات لـ افتتاح فيا الرياض أفخم وأرقى المناطق الترفيهية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - افتتح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، مساء أمس الثلاثاء، مشروع فيا الرياض إحدى أفخم وأرقى مناطق الموسم الـ15 الترفيهية.

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وشارك أحمد الخطيب وزير السياحة الحفل بدعوة من المستشار تركي آل الشيخ، معربًا عن سعادته وفخره بهذه التجربة الفريدة.

وقال الخطيب في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: بدعوة من أخي معالي المستشار تركي آل الشيخ، سعدت بحضور افتتاح مشروع فيا الرياض، والذي يضم فندق سانت ريجيس لأول مرة في المملكة وعددًا من المطاعم الفاخرة، مما يُسهم في خلق تجربة فريدة لدى زوار وسكان مدينة الرياض التي ستظل الوجهة السياحية الأكثر إثارةً وجذبًا للسياح.

15 مطعمًا ومقهى عالميًّا

ونشر حساب عداد مشاريع الرياض المهتم بكافة مشاريع مدينة الرياض عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، لقطات توثق افتتاح المشروع الذي يضم فندق سانت ريجس بسعة 100 غرفة و15 مطعمًا ومقهى عالميًّا فاخرًا و23 متجرًا لبراندات عالمية و7 صالات سينما فاخرة، الواقع على طريق مكة المكرمة بحي الهدا.

منطقة مميزة

وبحسب المستشار تركي آل الشيخ، تعد فيا رياض منطقةً مميزةً بتصاميم معمارية على الطراز السلماني، تتناغم فيها مجموعة من المحال التجارية العالمية والحصرية.

تتميز المنطقة بتشكيلة استثنائية من الفعاليات والأماكن الفاخرة، حيث تضم فود ماركت عالميًّا، و15 مطعمًا ومقهى، و22 متجرًا من أفخم العلامات التجارية الشهيرة.

كما جهزت المنطقة لمحبي الأفلام والسينما، 7 قاعات سينما فاخرة وخاصة لأول مرة في الشرق الأوسط بخيارات عرض متنوعة.