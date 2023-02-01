شكرا لقرائتكم رسالة من سعودي تجمد وجهه من أبرد منطقة بالعالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق متابعات الخليج 365 دخيل المطرفي أحوال الطقس في أبرد منطقة بالعالم، حيث ظهر وجهه وهو مجمد من شدة انخفاض درجات الحرارة، موجهًا رسالة إلى متابعيه.

درجة الحرارة 47-

ونشر المطرفي مقطع فيديو له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، من ياكوتسك عاصمة جمهورية ياقوتيا الروسية حيث تبلغ درجة الحرارة 47-.

ظهر المطرفي خلال المقطع الذي تبلغ مدته بضع ثوانٍ فقط، وقد كسا الجليد وجهه، لكنه مع ذلك وجه رسالة إلى متابعيه، قائلًا: “أبشركم الأمور طيبة.. لا تقلق”.

وتقع مدينة ياقوتيا أقصى شرق جمهورية روسيا ضمن منطقة سيبيريا، وتشتهر بأنها المدينة الأبرد حول العالم، يبلغ متوسط درجة الحرارة خلال فصل الشتاء 50 درجة تحت الصفر، تتميز بشتاء طويل وقارس البرودة، وصيف قصير معتدل ودافئ.