شكرا لقرائتكم 22 و23 فبراير إجازة رسمية بمناسبة يوم التأسيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وكالة الأنباء السعودية- قبل قليل- تفاصيل إجازة يوم التأسيس لهذا العام، وأوضحت أنها توافق يوم 22 فبراير للقطاعات العام والخاص وغير الربحي.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لموظفي القطاع العام المشمولين بأحكام اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، سيكون يوم الخميس الذي يلي يوم التأسيس عطلة، وفقاً للمادة 128 من اللائحة.

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يوم التأسيس

تأتي ذكرى الاحتفال الثاني بـ يوم التأسيس بعد صدور الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- العام المـاضي بـأن يكـون الـ 22 من فبراير من كل عام يوما لذكرى تأسيس الدولة ويصبح إجازة رسمية.

ويعد يوم التأسيس مناسبة وطنية ذات طابع احتفالي تستحضر فيه المملكة قيادة وشعبا مسيرة 3 قرون مضت وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والِّسير، وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية إذ لم تكن دولة وليدة بل تشكلت على مدى قرون ورسخت قواعد الدولة المتماسكة التي أرست الحكم وجعلت أمن المجتمع في مقدمة اهتماماتها مع خدمة الحرمين الشريفين وتحقيق رغد العيش للمجتمع.

ومرت المملكة بثلاث مراحل تأسيسية عبر التاريخ، حيث تأسست الدولة الأولى قبل أكثر من 3 قرون على يد الإمام محمد بن سعود- رحمه الله- وسطرت سجلاً حافلاً بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي عاشها أبناء الجزيرة العربية آنذاك.