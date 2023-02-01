المدينة تتصدر مخالفات الالتزام البيئي - #عاجل

حملات تفتيشية
أطلق المركـز في 2021-2022 حملات تفتيشـية بيئيـة خاصـة لمراقبـة جميـع الأنشطة علـــى ســـواحل المملكـــة لحمايتهـــا والحـــد مـــن التجـاوزات عليهـا ولرصـد المخالفـات البيئيـة ونسـبة الالتزام لـدى هـذه المنشـآت، وتم رصد 211 مخالفة لمواقع أنابيب وقنوات تصريف مباشر لمياه الصرف الصحي، كما تم رصد 93 مخالفة صرف صناعي على طول الساحل الغربي، وأكد تقرير حديث للمركز ارتفاع نسبة الالتزام البيئي للمنشآت إلى 79%، بينما تم رصد 342 حالة صرف سيول وأمطار.
مصادر المياه
وفي الساحل الشرقي، هدفت الحملة إلى المسح البحري، والتفتيش البيئي للمنشآت الصناعية والزراعية والتعدينية والتنموية بالمنطقة الشرقية، كذلك حصر جميع مصادر التصريف للمياه غير المعالجة، ورصد حالات عدم الالتزام البيئي، والتفتيش على مرافق المعالجة والتخلص من النفايات، ورصد مصادر المياه المصرفة إلى الأودية ومجاري السيول المؤدية إلى البحر، وتفعيل دور الوحدات البيئية في التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية؛ بهدف تمكين المفتش البيئي في سهولة الدخول للمنشآت.
منشآت بحملة الساحل الشرقي
الفئة الأولي
355 منشأة
الفئة الثانية
844
الفئة الثالثة
41
إجمالي الزيارات
1240 منشأة.
نتائج الحملة
378 مخالفة
61 حالة صرف سيول وامطار
59 صرف صناعي
مخالفات بالمناطق
141 مخالفة
658 جولة
2021-2022
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