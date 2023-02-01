المدينة تتصدر مخالفات الالتزام البيئي - #عاجل

تصدر المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بفرع منطقة المدينة المنورة عدد المخالفات المرصودة خلال زيارة المنشآت في المنطقة بـ103 مخالفات خلال زيارة 169 منشأة، تلاه فرع المركز الوطني بمنطقة مكة المكرمة إذ سجل 21 مخالفة في 186 منشأة، وسجل المركز الوطني بمنطقة جازان 11 مخالفة من بين 97 منشأة.

حملات تفتيشية

أطلق المركـز في 2021-2022 حملات تفتيشـية بيئيـة خاصـة لمراقبـة جميـع الأنشطة علـــى ســـواحل المملكـــة لحمايتهـــا والحـــد مـــن التجـاوزات عليهـا ولرصـد المخالفـات البيئيـة ونسـبة الالتزام لـدى هـذه المنشـآت، وتم رصد 211 مخالفة لمواقع أنابيب وقنوات تصريف مباشر لمياه الصرف الصحي، كما تم رصد 93 مخالفة صرف صناعي على طول الساحل الغربي، وأكد تقرير حديث للمركز ارتفاع نسبة الالتزام البيئي للمنشآت إلى 79%، بينما تم رصد 342 حالة صرف سيول وأمطار.

مصادر المياه

وفي الساحل الشرقي، هدفت الحملة إلى المسح البحري، والتفتيش البيئي للمنشآت الصناعية والزراعية والتعدينية والتنموية بالمنطقة الشرقية، كذلك حصر جميع مصادر التصريف للمياه غير المعالجة، ورصد حالات عدم الالتزام البيئي، والتفتيش على مرافق المعالجة والتخلص من النفايات، ورصد مصادر المياه المصرفة إلى الأودية ومجاري السيول المؤدية إلى البحر، وتفعيل دور الوحدات البيئية في التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية؛ بهدف تمكين المفتش البيئي في سهولة الدخول للمنشآت.

منشآت بحملة الساحل الشرقي

الفئة الأولي

355 منشأة

الفئة الثانية

844

الفئة الثالثة

41

إجمالي الزيارات

1240 منشأة.

نتائج الحملة

378 مخالفة

61 حالة صرف سيول وامطار

59 صرف صناعي

مخالفات بالمناطق

141 مخالفة

658 جولة

2021-2022