السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية في ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مدينة بيشاور



الرياض 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية في ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مدينة بيشاور، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى:" تلقينا نبأ التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مدينة بيشاور شمال غربي جمهورية باكستان الإسلامية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين ونستنكر بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة العربية

// انتهى //

01:41ت م

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الرياض 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية في ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مدينة بيشاور، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.وقال الملك المفدى:" تلقينا نبأ التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مدينة بيشاور شمال غربي جمهورية باكستان الإسلامية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين ونستنكر بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية باكستان الإسلامية، ومعربين لكم ولأسر المتوفين وللشعب الباكستاني الشقيق عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون".// انتهى //01:41ت م0004

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