طرح كيان قانوني مستدام للحد من الهدر الغذائي

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واستمع لشرح موجز عن أبرز أهداف المؤسسة التي تتمثل في الحد من الهدر الغذائي في مختلف مناطق المملكة وضرورة معالجته بطرق عدة، أبرزها تفعيل دور القطاع الثالث المختص بالاستفادة من هذا الهدر بشكل إيجابي، إضافة إلى إيجاد كيان قانوني مستدام لتعظيم المشاركة المجتمعية في الحلول للحد من الهدر الغذائي، حيث سيكون دور المؤسسة دعم توجيه القطاع الثالث، لتولي المهام المتوقعة منه في مجال حفظ النعمة بالشكل الأمثل، وذلك عبر توفير الدعم المالي والمعرفي واللوجستي وغيره، مستفيدة في الوقت نفسه من الخبرات المتوفرة والتجارب العالمية الناجحة.وتطمح مؤسسة حفظ النعمة الأهلية، للإسهام في نشر الوعي، والمحافظة على النعم وخفض معدلات الهدر، بما يتوافق مع قيمنا الإسلامية التي تدعو إلى الحد من الإسراف والحفاظ على نعمة الغذاء.
وتعد المؤسسة الأهلية لحفظ النعمة كيانا مستقلا وذراعا أهليا غير ربحي، تهدف إلى الإسهام في تمكين دور القطاع الثالث في الناتج المحلي وقيادة القطاع في مجال حفظ النعمة للحد من الهدر الغذائي بالمملكة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في جميع القطاعات.
أهم الحلول المطروحة:
- تفعيل دور القطاع الثالث المختص بالاستفادة من الهدر
- إيجاد كيان قانوني مستدام لتعظيم المشاركة المجتمعية
- سيكون دور المؤسسة دعم توجيه القطاع الثالث
- الاستفادة من الخبرات المتوفرة والتجارب العالمية الناجحة
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