تطبيق يتيح للمعتمرين والزوار غرس شجرة في مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سيتاح للمعتمرين والزوار قريبا غرس شجرة في مكة المكرمة، من خلال متجر الكتروني مرتبط بمشاتل مرخصة، حيث يغرسها المتجر في مواقع مخصصة من قبل أمانة العاصمة المقدسة، وتوثيق ذلك وإرساله للمستفيد الذي اشتراها.

وأوضح عضو النادي الأدبي بالعاصمة المقدسة الدكتور عبدالله الحارثي خلال لقاء بالنادي عقد أخيرا بعنوان «أنسنة مدينة مكة المكرمة» أن النادي قدم في ملتقى مكة الثقافي هذا العام في نسخته السابعة، مبادرة بعنوان «اغرس شجرة بمكة المكرمة» عبارة عن تحويل بيئة مكة إلى بيئة خضراء بسرعة فائقة وجودة عالية، وأسلوب عصري تنافسي لمعالجة التشوه، وأيضا التوسع في انتشار المساحة الخضراء، وتحفيز الجميع للمشاركة في هذه المبادرة، موضحا يكون ذلك من خلال تصميم متجر الكتروني جذاب يتيح شراء شجرة أو أشجار من المتجر بمبلغ رمزي.

وأشار إلى أن المتجر يرتبط بمشاتل مصرحة من الأمانة، حيث يغرسها المتجر في مكة، وتوثيق ذلك، وإشعار المستفيد من خلال رابط معين، لافتا إلى أن دور الأمانة يتمحور في تحديد المواقع الخضراء التي يمكن الاستزراع فيها، وتحديد أنواع الأشجار المسموح بها.

وبين أنه تمت الموافقة على التطبيق من إدارة ملتقى مكة المكرمة، وهي موجودة حاليا في النادي، لعلها تكون مشاركة من النادي لخدمة مكة المكرمة، وإتاحة الفرصة لجميع المسلمين الزوار والمعتمرين، مؤكدا أن التطبيق سيتاح خلال الفترة القريبة المقبلة.

مبادرة «اغرس شجرة»:

