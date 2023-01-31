شكرا لقرائتكم خبر تطبيق يتيح للمعتمرين والزوار غرس شجرة في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح عضو النادي الأدبي بالعاصمة المقدسة الدكتور عبدالله الحارثي خلال لقاء بالنادي عقد أخيرا بعنوان «أنسنة مدينة مكة المكرمة» أن النادي قدم في ملتقى مكة الثقافي هذا العام في نسخته السابعة، مبادرة بعنوان «اغرس شجرة بمكة المكرمة» عبارة عن تحويل بيئة مكة إلى بيئة خضراء بسرعة فائقة وجودة عالية، وأسلوب عصري تنافسي لمعالجة التشوه، وأيضا التوسع في انتشار المساحة الخضراء، وتحفيز الجميع للمشاركة في هذه المبادرة، موضحا يكون ذلك من خلال تصميم متجر الكتروني جذاب يتيح شراء شجرة أو أشجار من المتجر بمبلغ رمزي.وأشار إلى أن المتجر يرتبط بمشاتل مصرحة من الأمانة، حيث يغرسها المتجر في مكة، وتوثيق ذلك، وإشعار المستفيد من خلال رابط معين، لافتا إلى أن دور الأمانة يتمحور في تحديد المواقع الخضراء التي يمكن الاستزراع فيها، وتحديد أنواع الأشجار المسموح بها.
وبين أنه تمت الموافقة على التطبيق من إدارة ملتقى مكة المكرمة، وهي موجودة حاليا في النادي، لعلها تكون مشاركة من النادي لخدمة مكة المكرمة، وإتاحة الفرصة لجميع المسلمين الزوار والمعتمرين، مؤكدا أن التطبيق سيتاح خلال الفترة القريبة المقبلة.
مبادرة «اغرس شجرة»:
- تحويل بيئة مكة إلى بيئة خضراء بسرعة فائقة وجودة عالية.
- أسلوب عصري تنافسي لمعالجة التشوه.
- التوسع في انتشار المساحة الخضراء.
- تحفيز الجميع للمشاركة في هذه المبادرة.
- تصميم متجر الكتروني جذاب يتيح شراء شجرة.
كانت هذه تفاصيل خبر تطبيق يتيح للمعتمرين والزوار غرس شجرة في مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.