ولي العهد والرئيس بوتين يستعرضان العلاقات الثنائية

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وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في عدد من المجالات، كما تم بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، اتصالا هاتفيا أمس الأول، من رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين.وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في عدد من المجالات، كما تم بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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