انهيار الصخور يغلق عقبة البوا

جرفت الأمطار أجزاء من طريق عقبة البوا بمركز حقال التابع لمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة، وتسببت في انهيار الصخور وأغلقت مسار كامل من الطريق، وأكد شيخ قبيلة المعالية مسفر بن محمد المعلوي لـ«دوت الخليج» أن طريق العقبة الذي يربط بين محافظة الليث ومركز حقال يحتاج إلى صيانة عاجلة، وأوضح المعلوي أنه قدم بلاغًا منذ أسبوعين إلا أن المشكلة لا تزال.

واشار إلى أن مئات السيارات تسلك العقبة من طلاب وطالبات كليات الليث بنين وبنات القادمين من مراكز حقال وربوع العين، كذلك المعلمون والمعلمات وكافة الموظفين والأهالي الذين يسلكون العقبة يوميًا كونها المنفذ الوحيد لعدة مراكز وتوصل إلى محافظة الليث.

وهطلت، الثلاثاء، امطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد أدت إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وامتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم والرياض، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما استمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، الذي أدى إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة، حتى يوم الجمعة، وخاصة على مناطق «المدينة المنورة والشرقية وأجزاء من مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم».

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا شمالية غربية بسرعة 20-45كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل الى أكثر من 55 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 25-50كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج مائج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف الموج إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.