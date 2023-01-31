17 مخالفا لنظام البيئة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 17 مخالفًا لنظام البيئة، 13 مواطنًا، ومواطنين خليجيين، ومقيمين من الجنسيتين الأردنية والهندية، لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي، في محمية الملك عبدالعزيز الملكية ومحمية الملك سلمان الملكية ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومنطقة الرياض ومتنزه السودة. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدًا أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى 20.000 ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى 3000 ريال.



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