السعودية اليوم / إصابة عشرة أشخاص في إطلاق نار بولاية فلوريدا



واشنطن 9 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واس

أصيب عشرة أشخاص في إطلاق نار بمدينة ليكلاند بولاية فلوريدا الأمريكية.

وأوضحت شرطة ولاية فلوريدا في بيان صحفي، أن اثنين من المصابين في حالة خطرة، فيما أُصيب الثمانية الآخرون بجروح طفيفة.

فيما لم تكشف الشرطة عن أي تفاصيل حول منفذ أو منفذي الهجوم.

//انتهى//

22:16ت م

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