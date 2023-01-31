رياضي / أحد يتغلَّب على جدة في الجولة التاسعة عشرة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم



المدينة المنورة 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واس

تغلَّب فريق أحد على نظيره جدة بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لدوري الدرجة الأولى يلو على ملعب نادي أحد في المدينة المنورة.

بهذه النتيجة رفع أحد رصيده النقطي إلى 25 نقطة في المركز التاسع، ونادي جدة بنفس الرصيد من النقاط في المركز الثامن بفارق الأهداف.

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21:00ت م

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