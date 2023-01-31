

الرياض 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واس

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من 750 ألف عبوة من مستحضرات التجميل، و(23.400 كغم) من المنتجات الغذائية في مستودعين غير مرخصين بجدة وتبوك.

وأوضحت "الهيئة" أنه من خلال جولات الرصد على المستودعات المجهولة في جدة تم ضبط مستودع يخزن مستحضرات التجميل دون الحصول على التراخيص النظامية ودون تطبيق أسس التخزين الجيد، وعلى إثر ذلك جرى ضبط وتحريز المستحضرات احترازياً إلى حين التحقق من سلامتها وإغلاق المنشأة،

واستدعاء مالكها لاستكمال باقي الإجراءات وفقًا لنظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية.

كما رصد مفتشو "الغذاء والدواء" مستودعاً في مدينة تبوك يقوم بمزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص النظامية وتخزين منتجات غذائية منتهية الصلاحية، وجرى على إثر ذلك إغلاق المنشأة واستدعاء مالكها لاستكمال الإجراءات النظامية وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية.

ويمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف "الهيئة" عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني".

// انتهى //

20:49ت م

0179





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الغذاء والدواء": ضبط منتجات غذائية ومستحضرات تجميلية في مستودعين مخالفين بجدة وتبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.