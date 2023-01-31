شكرا لقرائتكم خبر أمطار رعدية وعواصف ترابية على المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتصل سرعة الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار لنحو 60 كلم/ ساعة وقد تسبب في تكون عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية على أجزاء من مناطق؛ تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل القصيم، الشرقية والرياض.وكذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع توقع بارتفاع الأمواج على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق لتصل إلى مترين ونصف.
وتتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة يصاحبها جريان للسيول وتساقط للبرد وتيارات هابطة نشطة السرعة على مناطق تبوك (تبوك، حقل، الوجه، ضباء، أملج، نيوم، شرما، تيماء)، الحدود الشمالية (رفحاء، عرعر، طريف) والجوف (سكاكا، دومة الجندل، القريات، طبرجل).
في حين يتوقع أن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم على مناطق؛ مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الطائف، الجموم، الكامل، خليص، بحرة)، المدينة المنورة (العيص، بدر، ينبع، العلا، خيبر المدينة المنورة، المهد، وادي الفرع، الحناكية)، الشرقية (القطيف، الدمام، الظهران، الخبر، بقيق، الأحساء).
التوقعات الجوية:
- لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك.
- تنخفض درجات الحرارة مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل وشمال منطقة المدينة.
- يتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى ما بين (صفر إلى 4 مْ).
- لا يستبعد تكون الصقيع على أجزاء من تلك المناطق.
- تصل درجات الحرارة الصغرى ما بين (4 إلى 7 مْ) على مناطق: القصيم، الرياض وشمال المنطقة الشرقية
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