رفع كفاءة العاملين في مكافحة نواقل الأمراض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) بمنطقة مكة المكرمة دورة تدريبية للعاملين بمشروع الرش الحشري ومكافحة نواقل الأمراض بمقر الفرع بجدة.

وأوضح مدير عام المركز بمنطقة مكة الدكتور غالب الصاعدي أن الهدف من الورشة التدريبية رفع مقدرات العاملين في مشروع الرش الحشري ومكافحة نواقل الأمراض وصحة البيئة بأقسامها المختلفة تحسبا واستجابة للتطورات الصحية.

وأشار إلى أن من أهداف المركز رفع قدرات العاملين في الحقل الصحي في مجالات صحة البيئة والإصحاح ومكافحة نواقل الأمراض وأن الدورة استهدفت نحو 50 عاملا في مجال مكافحة نواقل الأمراض وتستمر لمدة يومين.

وأكد مدير إدارة الصحة الحيوانية بفرع منطقة مكة المكرمة فؤاد الغامدي أن المركز الوطني خط الدفاع الأول بالعمل على منع انتشار نواقل الأمراض وفق خطط وبرامج مستمرة تستوجب توفير إمكانيات مادية وبشرية وآلية تمكنها من القيام بهذه المهمة على أكمل وجه.