ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة في مناطق عدة

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ويأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق، أو بيع، أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألقت دوريات الأمن في مناطق الرياض ومكة المكرمة وتبوك القبض على 5 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 3 مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.ويأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق، أو بيع، أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

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