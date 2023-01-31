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الإيقاع بـ9 ارتكبوا مخالفات رعي

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- بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 9 مخالفين لنظام البيئة (7مواطنين، ومقيمين من الجنسية السودانية)، ارتكبوا مخالفات رعي161 متنا من الإبل، و35 رأسا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي، في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية، على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

المخالفات المضبوطة:


  • 9 مخالفين تم القبض عليهم
  • 7 مواطنين، ومقيمان
  • مخالفات رعي 161 متنا من الإبل
  • 35 رأسا من الأغنام

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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