الإيقاع بـ9 ارتكبوا مخالفات رعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 9 مخالفين لنظام البيئة (7مواطنين، ومقيمين من الجنسية السودانية)، ارتكبوا مخالفات رعي161 متنا من الإبل، و35 رأسا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي، في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية، على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

المخالفات المضبوطة:

