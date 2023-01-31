شكرا لقرائتكم خبر الإيقاع بـ9 ارتكبوا مخالفات رعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية، على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.
المخالفات المضبوطة:
- 9 مخالفين تم القبض عليهم
- 7 مواطنين، ومقيمان
- مخالفات رعي 161 متنا من الإبل
- 35 رأسا من الأغنام
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