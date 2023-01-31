160 مشروعا تتنافس على جوائز أولمبياد الإبداع العلمي

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وستنطلق أعمال التحكيم التي يشارك فيها نحو 64 محكما من 19 جهة خاصة وحكومية، على مدار الخميس والجمعة القادمين، ليتم إعلان الجوائز الخاصة التي تمنحها الشركات والجهات المختلفة للمشاريع التي تختارها عشية الجمعة، وسيتم إعلان النتائج النهائية في الحفل الختامي الذي سيحضره أمير المنطقة الشرقية، السبت، في مسرح جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.ويتنافس في التصفية النهائية لأولمبياد إبداع 2023، 104 طالبات و56 طالبا من موهوبي الوطن، قدموا 160 مشروعا في مجالات علمية ذات أولوية وطنية، ويمثلون 12 إدارة تعليمية للبنين، و 14 إدارة تعليمية للبنات.
ويؤهل أولمبياد إبداع الفائزين والفائزات في التصفيات النهائية، لتمثيل المملكة في معارض ومسابقات عدة رائدة على المستويين الدولي والإقليمي، إذ سيتم اختيار 40 فائزا وفائزة، سيمثل أفضلهم المملكة في معرض «آيسف» بالولايات المتحدة الأمريكية، للمنافسة على جوائز المسابقة من بين 2000 طالب، يمثلون 90 دولة حول العالم، إضافة إلى المشاركة في معارض الابتكار الدولية، مثل: آيتكس في ماليزيا، وتايسف في تايوان.
منافسات التصفيات النهائية:
- 160 مشروعا بحثيا وابتكارا
- 21 مجالا علميا
- لاختيار 40 طالبا وطالبة
- سيتنافسون على 35 مقعدا
- 104 طالبات و56 طالبا
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