شكرا لقرائتكم خبر جائزة أهالي جدة تمنح المعلمين المتميزين مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جمعية المبادرات المتميزة الملتقى التعريفي لجائزة أهالي جدة للمعلم المتميز في نسختها العاشرة، أمس، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور غسان السليمان، والمدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور نايف الزارع، وقيادات التعليم، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وأوضح السليمان أن الجائزة تخضع لحوكمة على مستوى عالٍ، إلى جانب الحوكمة التي تمر بها المشاريع المنافسة على الجائزة، مما أسهم ويسهم في تحسين المخرجات التعليمية، مؤكدا أهمية الشراكة بين جمعية المبادرات وتعليم جدة والقطاع الخاص، متمنيا للمعلمين والمعلمات كل التوفيق في النسخة الجديدة للجائزة لهذا العام.

بعد ذلك شاهد الحضور إعلانا مرئيا عن الجائزة التي تبلغ قيمة جوائزها مليون ريال ضمن مسارات الجائزة.

فيما أكد الزارع سمو رسالة الجائزة وقيمة أهدافها، وبرهن على نجاحها باستمرارها على مدى 10 أعوام، مضيفا بأن إدارة تعليم جدة تفخر بالشراكة مع جمعية المبادرات المتميزة في جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز، مثمنا جهود رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية في إنجاح الجائزة وإبرازها. كما ثمن جهود مركز التميز وإدارتي الإعلام والعلاقات في نجاح الجائزة.

وتخلل أعمال الملتقى تقديم مركز التميز نبذة عن الأدلة والمعايير في النسخة العاشرة من الجائزة، ومراحل التحكيم والحث على نشر ثقافة مشاركة المعلمين والمعلمات في الجائزة، كما تم استعراض التطلعات المستقبلية، والبرنامج الزمني للجائزة.