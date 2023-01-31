24 % من الأزواج بلا حوار داخل المنزل

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والحوار بين الزوجين هو المناقشات الودية بين الطرفين بطريقة روتينية، بهدف الوصول إلى المعرفة الكاملة أو إدراك الجوانب النفسية والخطط والأهداف المشتركة للحفاظ على العلاقة الزوجية، وتفنيد ما قد يعكرها.وكان استطلاع سابق للمجلس عن الزواج وتكوين الأسرة أظهر أن 67% من الذين استطلعت آراؤهم يقدرون أهمية هذه المرحلة، بينما 24% يخافون من خوضها، فيما أكد 9% أنهم لا يحرصون على خوض هذه المرحلة.
أهمية الحوار بين الزوجين:
- تكوين بيئة صالحة وسوية ومنتجة
- تعزيز روح التفاعل والتعاون والمشاركة
- تكريس ثقافة الإصغاء وتقبل وجهات النظر
- تطوير مهارات الثقة بالنفس وتنمية الوعي
لماذا الحوار بين الزوجين؟
- علاقة ناضجة ومتجددة
- فهم جيد للأحداث
- توقف النزاعات الزوجية
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