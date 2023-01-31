شكرا لقرائتكم خبر 24 % من الأزواج بلا حوار داخل المنزل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رغم أن الحوار بين الزوجين يقرب المسافات وينهي الخلافات، إلا أن استطلاعا نشره مجلس شؤون الأسرة جاءت نتائجه عكس ذلك. ووفقا للاستطلاع يرى 43% أن الحوار ضعيف، بينما وصف الحوار بالقوي بين 33% من الأزواج داخل الأسرة. أما 24% فيؤكدون أنه لا يوجد حوار.

والحوار بين الزوجين هو المناقشات الودية بين الطرفين بطريقة روتينية، بهدف الوصول إلى المعرفة الكاملة أو إدراك الجوانب النفسية والخطط والأهداف المشتركة للحفاظ على العلاقة الزوجية، وتفنيد ما قد يعكرها.

وكان استطلاع سابق للمجلس عن الزواج وتكوين الأسرة أظهر أن 67% من الذين استطلعت آراؤهم يقدرون أهمية هذه المرحلة، بينما 24% يخافون من خوضها، فيما أكد 9% أنهم لا يحرصون على خوض هذه المرحلة.

أهمية الحوار بين الزوجين:







تكوين بيئة صالحة وسوية ومنتجة



تعزيز روح التفاعل والتعاون والمشاركة



تكريس ثقافة الإصغاء وتقبل وجهات النظر



تطوير مهارات الثقة بالنفس وتنمية الوعي



لماذا الحوار بين الزوجين؟