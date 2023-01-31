برامج دراسات عليا بجامعة الإمام عبدالرحمن

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وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور سعد السعدي، أن التقديم على البرامج يبدأ اليوم، ويستمر التقديم إلى الأحد 19 فبراير 2023م، وللاطلاع على البرامج المطروحة وشروط القبول يرجى زيارة موقع الجامعة الالكتروني www.iau.edu.sa أيقونة بوابة القبول لعمادة الدراسات العليا، كما يتم استقبال الاستفسارات عبر البريد الالكتروني :DGS.ADMISSIONIAU.EDU.SA.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بعمادة الدراسات العليا عن موعد استقبال طلبات التقديم لبرامج الدراسات العليا (دكتوراه، ماجستير، زمالات طبية)، للعام الجامعي 1445هـ برسوم دراسية، حيث سيكون القبول لهذا العام على 42 برنامجا للماجستير، و8 برامج للدكتوراه، و23 برنامجا للزمالة الطبية.وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور سعد السعدي، أن التقديم على البرامج يبدأ اليوم، ويستمر التقديم إلى الأحد 19 فبراير 2023م، وللاطلاع على البرامج المطروحة وشروط القبول يرجى زيارة موقع الجامعة الالكتروني www.iau.edu.sa أيقونة بوابة القبول لعمادة الدراسات العليا، كما يتم استقبال الاستفسارات عبر البريد الالكتروني :DGS.ADMISSIONIAU.EDU.SA.

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