شكرا لقرائتكم خبر هيئة الأزياء تستعرض استراتيجيتها في تلبية الاحتياجات العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف التعريف باستراتيجيتها ومستهدفاتها وأبرز منجزاتها، أقامت هيئة الأزياء لقاء افتراضيا مفتوحا مع المهتمين بقطاع الأزياء، وشركات التجزئة، والأكاديميين، والجامعات، إلى جانب مصممي الأزياء المحترفين.

وطرحت الهيئة خلال اللقاء ما تهدف إليه في استراتيجيتها من الإشراف على عمل وجودة مخرجات قطاع الأزياء في المملكة وتنظيمه، وذلك لتطويره والنهوض بمقوماته ودعم ممارسيه, مبينة عملها على بناء استراتيجية جديدة للقطاع سعيا منها إلى تعزيزه وتطويره، واقتراح المشروعات التي من شأنها تحفيز القطاع ومخرجاته.

وأوضحت هيئة الأزياء رؤيتها في الارتقاء بالقطاع في المملكة خلال الثقافة، وبالتالي تعزيز التراث والهوية الوطنيين، إضافة إلى تلبية الاحتياجات العالمية وتحقيق الأثر في الاقتصاد الوطني, إضافة إلى رسالتها في تمكين وتطوير قطاع الأزياء وتحقيق ازدهاره، ليكون مستداما وجامعا ومتكاملا في مختلف مراحل سلسلة القيمة، وتعزيز المواهب والخبرات والكفاءات المحلية.

واستعرضت في اللقاء مخرجات مبادراتها التي عملت عليها منذ تأسيسها، كملتقى مستقبل الأزياء، الذي يعد منصة رقمية متاحة لجميع المهتمين حول العالم، وتسهم في استكشاف مستقبل متصل ومستدام، إضافة إلى برنامج 100 براند سعودي الذي يحتضن مجموعة من المصممين وأصحاب العلامات التجارية السعودية، ومشاركة البرنامج في كثير من المعارض المحلية والعالمية.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات المفتوحة، التي تنظمها هيئة الأزياء مع مجتمع الأزياء والمهتمين به، والمستثمرين فيه، وذلك بهدف إيجاد قناة اتصالية دائمة معهم، وإشراكهم في صناعة القرار، واستجلاب الأفكار التطويرية، إلى جانب تحديد التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع، وتحفيز الحلول الممكنة لتفاديها.

رؤية ورسالة هيئة الأزياء:

