«بنات تقنية الأحساء» تدعم مبادرة السعودية الخضراء

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وتضمنت الفعاليات ورشة عمل بعنوان «السياحة الريفية بالأحساء» حول الزراعة، وعرضا لبعض المحاصيل الزراعية بالأحساء وكيفية زراعتها، إلى جانب الشتلات المنزلية وطرق التعامل معها.كما شملت حملة تشجير داخل ساحات الكلية خلال غرس 150 شتلة زراعية، بالتعاون مع الإدارة العامة للحدائق والمتنزهات بأمانة الأحساء، وبمشاركة عدد من المتدربات والفريق التطوعي وكشافة الكلية.
وأكدت الكلية سعيها المستمر إلى تنفيذ الأنشطة المختلفة لتعزيز المحافظة على البيئة، والإسهام في خلق بيئة صحية بما يتوافق مع مستهدفات التنمية المستدامة.
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