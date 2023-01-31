شكرا لقرائتكم خبر «بنات تقنية الأحساء» تدعم مبادرة السعودية الخضراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الكلية التقنية للبنات بالأحساء سلسلة من الفعاليات الداعمة لمبادرة السعودية الخضراء أمس، والتي تهدف إلى رفع الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة، بحضور 102 من متدربات ومنسوبات الكلية.

وتضمنت الفعاليات ورشة عمل بعنوان «السياحة الريفية بالأحساء» حول الزراعة، وعرضا لبعض المحاصيل الزراعية بالأحساء وكيفية زراعتها، إلى جانب الشتلات المنزلية وطرق التعامل معها.

كما شملت حملة تشجير داخل ساحات الكلية خلال غرس 150 شتلة زراعية، بالتعاون مع الإدارة العامة للحدائق والمتنزهات بأمانة الأحساء، وبمشاركة عدد من المتدربات والفريق التطوعي وكشافة الكلية.

وأكدت الكلية سعيها المستمر إلى تنفيذ الأنشطة المختلفة لتعزيز المحافظة على البيئة، والإسهام في خلق بيئة صحية بما يتوافق مع مستهدفات التنمية المستدامة.