السعودية اليوم / إلغاء 1000 رحلة جوية بسبب العاصفة الشتوية في الولايات المتحدة الأمريكية



واشنطن 9 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واس

واصلت العاصفة الجوية الشتوية، إلقاء ظلالها على الرحلات الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية، متسببة في إلغاء ما يقرب من 1000 رحلة جوية.

وأفادت هيئة الأرصاد الأمريكية -في بيان صحفي اليوم- أنه حتى صباح اليوم الثلاثاء، كان أكثر من 21 مليون شخص يخضعون لتحذير الطقس الشتوي.

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21:50ت م

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