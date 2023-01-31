

تكساس 9 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واس

أعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبوت، إقامة أول جدار حدودي للولاية على الإطلاق؛ لمعالجة تدفق المهاجرين القادمين عبر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وأوضح أبوت، في مؤتمر صحفي أن موقع بناء الجدار الحدودي سيكون في سان بينيتو بالولاية، مؤكداً أن ولاية تكساس اتخذت منذ عامين إجراءً تاريخياً غير مسبوق بالموافقة على تأمين الحدود.

وأفاد أن الجدار سيساعد على وقف تصاعد الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والأسلحة التي تتدفق إلى الولايات المتحدة.

//انتهى//

21:46ت م

0192





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / حاكم ولاية تكساس يعلن إنشاءَ أول جدار حدودي لمعالجة تدفق المهاجرين القادمين من المكسيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.