

لندن 9 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واس

صوَّت العاملون في إدارة الإطفاء البريطانية بأغلبية ساحقة لصالح الدخول في إضراب عن العمل، للمطالبة بزيادة الأجور في ظل أزمة غلاء المعيشة،لينضموا بذلك إلى سلسلة من القطاعات الحيوية في البلاد أعلنت إضراب موظفيها عن العمل طلباً لزيادة الأجور.

وقالت نقابة فرق الإطفاء: إن أعضاءَها صوتوا لصالح القيام بإضراب بنسبة 88 %، وذلك بعد رفضهم عرضاً من الحكومة بزيادة الأجور بنسبة 5 %، فيما تؤكد النقابة أن القيمة الحقيقية لرواتبهم انخفضت بنسبة 12 % على مدار العقد الماضي، وأضافت النقابة أنه تم تقليص عدد العاملين في إدارة الإطفاء بنحو 20 % منذ عام 2010م.

من جانبه، قال سكرتير عام النقابة في تصريح صحفي: إن على الحكومة أن تستفيق لتدرك حجم الغضب الذي يعم بين موظفيها في إدارة الإطفاء بسبب انخفاض الدخل الحقيقي لهم، مضيفاً "لقد قال رجال الإطفاء في جميع أنحاء بريطانيا كلمتهم، ونقابة فرق الإطفاء لديها تفويض حاسم لتنظيم الإضراب ."

وكانت النقابة قد أمهلت الحكومة عشرة أيام لتقديم عرض أفضل قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن موعد الإضراب، الذي من المتوقع أن يجري في الثالث والعشرين من فبراير المقبل، ويعدُّ إضرابُ أطقم الإطفاء، في حال تنفيذه، الأولَ للعاملين في هذه الهيئة منذ عام 2003م.

وتعيش بريطانيا على وقع سلسلة غير مسبوقة من الإضرابات العمالية في عدة قطاعات حيوية مثل؛ الصحة والتعليم والإسعاف والموانئ، وذلك منذ منتصف العام الماضي، على خلفية المطالبة بزيادة الأجور بنسبة كبيرة؛ لمواكبة التضخُّم في الأسعار الذي تخطَّى حاجز 10% مؤخراً.

//انتهى//

21:30ت م

0189





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / انضمام عمال الإطفاء في بريطانيا لإضراب النقابات العمَّالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.