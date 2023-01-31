الخارجية: تأشيرة المرور الإلكترونية جوا متاحة لجميع الجنسيات

أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية علي اليوسف، أن تأشيرة المرور للزيارة متاحة لجميع الجنسيات للاستفادة من الخدمة، مشيرا إلى أن هناك قائمة بالجنسيات المتاح لها الاستفادة من الخدمة.

وأضاف اليوسف في تصريح لقناة الإخبارية، أن تأشيرة المرور متزامنة مع إصدار تذكرة السفر سواء عبر الخطوط السعودية أو "ناس".

وأوضح وكيل وزارة الخارجية أن قرار إصدار تأشيرة المرور بشكل إلكتروني وفوري، يأتي ضمن رؤية المملكة 2030، والتي تستهدف زيادة عدد زوار المملكة، مشيرًا إلى أن القرار يتيح لزوار المملكة الحصول على تأشيرة سريعة تحقق الغرض الذي قدموا من أجله.