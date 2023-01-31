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الصحة: لا يحق احتجاز الجثامين والمرضى والأوراق الثبوتية

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أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، قرارا بمنع احتجاز الجثامين والمرضى والأوراق الثبوتية بسبب المطالبات المالية. وشددت «الصحة» في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «حسب المادة الثلاثين من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية؛ تسليم الجثامين وخروج المرضى أو المواليد هو حق للشخص نفسه، أو ولي أمره أو ذوي المتوفى، وليس مشروطاً بأي إجراء مالي».

وأضافت «الصحة»: «لا يحق للمؤسسة الصحية مقابل طلبات: الإلزام بتوقيع سندات مالية، أو الاحتفاظ بجثث المتوفين، مقابل مستحقات مالية، أو الاحتفاظ بالأوراق الثبوتية مقابل مستحقات مالية، أو احتجاز المواليد، أو احتجاز المرضى وعدم السماح لهم بالخروج».

وقالت «الصحة» إنها ستقوم بجولات رقابية لرصد الملاحظات، وإحالة المخالفات إلى اللجان المختصة، مشيرة إلى أن للمؤسسة الصحية اتخاذ الإجراءات النظامية لتحصيل مستحقاتها، وحثت الجميع على الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة.


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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