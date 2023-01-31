الصحة: لا يحق احتجاز الجثامين والمرضى والأوراق الثبوتية

وأضافت «الصحة»: «لا يحق للمؤسسة الصحية مقابل طلبات: الإلزام بتوقيع سندات مالية، أو الاحتفاظ بجثث المتوفين، مقابل مستحقات مالية، أو الاحتفاظ بالأوراق الثبوتية مقابل مستحقات مالية، أو احتجاز المواليد، أو احتجاز المرضى وعدم السماح لهم بالخروج».
وقالت «الصحة» إنها ستقوم بجولات رقابية لرصد الملاحظات، وإحالة المخالفات إلى اللجان المختصة، مشيرة إلى أن للمؤسسة الصحية اتخاذ الإجراءات النظامية لتحصيل مستحقاتها، وحثت الجميع على الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة.
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