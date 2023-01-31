السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يشيد بفعاليات ونشاط مزاد الإبل في ضريه



ضرية 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واس

نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بفعاليات ونشاط مزاد الإبل في محافظة ضرية, والقيمة الاقتصادية لمزادات الإبل الأربعة بمنطقة القصيم, والتي تدار بمهنية عالية مع جميع الجهات المعنية وسكرتارية مزادات الإبل في إمارة المنطقة , مبديا تقديره لتكامل الأدوار بين جميع الجهات الحكومية بالمنطقة لإنجاح المزادات.

وثمن سموه توجيهات ودعم القيادة الرشيدة المتواصل الذي أسهم في التطور والتقدم المهني الكبير في تنظيم مزادات الابل بالقصيم بالتعاون مع نادي الإبل ومنسوبي القطاعات الحكومية والخاصة لتميز تلك المزادات.

يُشار إلى أنّ مزاد الإبل بمحافظة ضرية شهدت حراكًا ونشاطًا اقتصاديًا خلال الأربعة أيام الأولى الماضية, بعد ان بلغت قيمة المزادات أكثر من ثلاثة ملايين ريال، حيث تسجل بشكل يومي صفقات لبيع الإبل، في حين قامت الجهات الحكومية, بمتابعة من سمو أمير القصيم, بتهيئة البنية التحتية للمزاد بالتعاون مع أمانة المنطقة، وسكرتارية مزادات الإبل بإمارة القصيم، حرصًا على تحقيق الأهداف المنشودة.

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19:06ت م

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