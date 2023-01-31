شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب غياب سلمان الفرج عن مونديال الأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت مجموعة من التقارير الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عن الأسباب الخاصة بغياب اللاعب سلمان الفرج عن الالتحاق ببعثة الهلال السعودي التي تستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

أسباب غياب سلمان الفرج عن مونديال الأندية

وشهدت القائمة التي تم الاعلان عنها يوم أمس الأثنين غياب اللاعب سلمان الفرج الذي لم تتأكد بعد جاهزيته للعودة للملاعب في الوقت الذي يواصل فيه الثنائي محمد البريك وحمد اليامي برنامجهم التأهيلي في مقر النادي.

ويحتاج الفرج لمزيد من الوقت حتى يلتئم العظم واتفق الجهاز الطبي مع الجهاز الفني على ضرورة عدم المجازفة بضمه لقائمة الزعيم بالمونديال خشية تجديد الإصابة وإستمرار غيابه لنهاية الموسم.

ويستعد الزعيم لملاقاة الوداد يوم السبت القادم لحساب مواجهات الدور ربع النهائي على ملعب الأمير مولاي عبدالله ويتأهل الفائز من تلك المواجهة لملاقاة فلامنجو البرازيلي في 7 فبراير المقبل بنصف نهائي البطولة.