شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يعلن قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الارجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الهلال السعودي قائمة الزعيم التي تستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المزمع إقامتها في الفترة بين الأول حتى الحادي عشر من شهر فبراير المقبل.

الهلال يعلن قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية

وتضمنت القائمة غياب اللاعب سلمان الفرج الذي تعذر سفرة إلى الأراضي المغربية لخوض مباريات المونديال بسبب عدم إكتمال جاهزيته بعد الإصابة التي سبق وأن لحقت به مؤخرًا.

وجاءت قائمة الهلال للمونديال، كالآتي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف، محمد العويس، حبيب الوطيان.

الدفاع: محمد جحفلي، علي البليهي، جانج هيون سو، متعب المفرج، خليفة الدوسري، سعود عبدالحميد، ناصر الدوسري، معاذ فقيهي، محمد الخيبري.

الوسط: محمد كنو، مصعب الجوير، عبدالله عطيف، جوستافو كويلار، أندري كاريلو، سالم الدوسري، محمد القحطاني، موسى ماريجا، ميشيل ديلجادو، لوسيانو فييتو.

الهجوم: أوديون إيجالو، عبدالله الحمدان، صالح الشهري.

ويستهل فريق نادي الهلال مشواره في مونديال الأندية بمواجهة فريق نادي الوداد المغربي في ربع النهائي يوم السبت القادم.