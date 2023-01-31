شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة اتحاد جدة القادمة في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، موعد مباراة النمور القادمة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

توقيت مباراة اتحاد جدة ضد الطائي

ويلتقي فريق اتحاد جدة مع نظيره نادي الطائي، مساء يوم السبت المقبل الموافق الرابع من شهر فبراير القادم، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة اتحاد جدة ضد الطائي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد.

القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة ضد الطائي

وتذاع أحداث مباراة اتحاد جدة ضد الطائي، عبر شاشة قنوات الرياضية السعودية التي تعد الناقل الحصري والوحيد لأحداث مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 31 نقطة، بينما يحتل فريق الطائي المركز التاسع برصيد 19 نقطة.