اقتصادي / جامعة تبوك تطلق ملتقى التوظيف الأول



تبوك 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واس

انطلق اليوم ملتقى التوظيف الأول بجامعة تبوك، والذي يستهدف خريجي وخريجات الجامعة، بمشاركة شركات محلية وعالمية، ويستمر حتى يوم الخميس القادم.

ويهدف الملتقى إلى توفير فرص عمل وظيفية لخريجي وخريجات الجامعة، وغيرهم من الباحثين عن العمل، ليكونوا قوى بشرية تشغل الوظائف بمهارات علمية مقتدرة، كما يهدف لتعميق وعي الفئات المستهدفة بمفاهيم بيئة ومجال المهنة والقيم المتصلة بأخلاقيات العمل، وإتاحة فرصة حقيقية للتواصل المباشر بينهم وبين الشركات والجهات المشاركة.

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18:33ت م

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