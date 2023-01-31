السعودية اليوم / أمين مجمع الفقه الإسلامي يستقبل وزير الخارجية الغيني



جدة 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واس

استقبل معالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب مصطفى سانو بمقر الأمانة في جدة اليوم, معالي وزير الخارجية والتكامل الأفريقي والغينيين بالخارج الدكتور موريساندا كوياتي.

وأكّد وزير الخارجية الغيني دعم حكومة بلاده واستعدادها لتقديم المزيد من المساندة للمجمع في جميع جهوده الخيّرة ومشاريعه النيرة.

من جانبه أكد أمين مجمع الفقه الإسلامي عزم المجمع وتطلعه إلى دعم وترسيخ الشراكات الإستراتيجية التي أقامها مع المؤسسات العلمية والدينية في جمهورية غينيا، وذلك من خلال تفعيل جميع البنود التي تضمنتها هذه الاتفاقيات وضمان مشاركة علماء ومفكري غينيا في الفعاليات العلمية الكبرى التي ينظمها المجمع من أجل الاستفادة القصوى من رؤاهم لمعالجة القضايا التي تشغل شعوب المنطقة والقارة الأفريقية بأسرها.

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18:26ت م

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