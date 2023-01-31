السعودية اليوم / وصول ممثلي ماليزيا إلى مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب



الرياض 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واس

أعلن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم, وصول ممثليّ مملكة ماليزيا إلى مقر التحالف الإسلامي، ليصبح عدد الدول التي أوفدت ممثليها الى مقر التحالف ثلاثون دولة.

وأوضح الأمين العام للتحالف المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي أن وصول ممثلي مملكة ماليزيا الى مقر التحالف الإسلامي وعملهم جنباً الى جنب مع زملائهم من ممثلي دول التحالف، يُعدّ خطوه إيجابية ومُباركة من قِبل القيادة الماليزية واستشعاراً منها بوجوب المشاركة الدولية في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف , متمنيا لهم التوفيق في آداء مهام عملهم، بما يخدم التحالف ومبادراته الاستراتيجية في محاربة الإرهاب.

وأكد أن مملكة ماليزيا سيكون له الأثر الإيجابي الكبير بتواجدها كعضو فاعل بالتحالف الإسلامي، حيث تُعدّ سّباقة في الانضمام الى المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمحاربة الإرهاب ونبذ العنف والتطرف.

يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم في عضويته اثنين وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتوحيد ودعم الجهود الفكرية والإعلامية وجهود محاربة تمويل الإرهاب والعسكرية، بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية وبالشراكة مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية لمحاربة الإرهاب.

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17:46ت م

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