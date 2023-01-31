السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تنفذ جولات رقابية لتحسين المشهد الحضري



مكة المكرمة 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واس

نفّذت أمانة العاصمة المقدسة 100 جولة رقابية، وذلك لمتابعة كافة مخالفات البناء في المواقع الإنشائية ومواقع الترميم، مما ‏أسفر عن ضبط 34 مخالفة، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها حسب أنظمة البلدية، وذلك ضمن جهودها في معالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وواصلت الأمانة جولاتها الرقابية على الظواهر السلبية والمباسط المخالفة؛ مع ترحيل وإزالة المباسط العشوائية لبيع الأعلاف ومواد البناء وناقلات بيع الأسمنت، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

كما تتابع أعمال الشركات المؤهلة في نقل النفايات وتنظيف وتعقيم الحاويات، وإلزامها بمعالجة مواقع الحاويات إلى مواقع تساهم في انسيابية الحركة المرورية وقربها من المواقع التي تقوم على خدمتها , بالإضافة إلى أعمال المسح الآلي والبصري للعناصر الإنشائية بشبكة جسور مكة المكرمة، الذي من شأنه أن يُسهم في أنسنة المدن وتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري.

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17:45ت م

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