

جيران 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واس

تُشارك الشؤون الصحية بمنطقة جازان ممثلة بالقطاع الجبلي، في النسخة الثامنة من مهرجان عسل جازان، الذي ينظِّمُه فرع وزاره البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة في ساحة المركز الحضاري بمحافظه العيدابي.

وأوضحت صحة جازان، أنها تُشارك بعربتين متنقلتين بطواقمها الطبية والفنية، لتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والإسعافية للزوار طيلة فترة المهرجان، إضافة إلى سيارة إسعاف تم تأمينها بفريقها الطبي.

// انتهى //

17:43ت م

0144





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / عيادات الصحة المتنقلة تُقدّم خدماتها الطبية لزوار مهرجان عسل جازان الثامن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.