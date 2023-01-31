السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية 148 عضوًا بمختلف المراتب على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي



الرياض 9 رجب 1444هـ الموافق 31 يناير 2023م واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمرًا ملكيًا كريمًا بترقية 148 عضوًا على مختلف المراتب في سلك أعضاء النيابة العامة القضائي.

وثمّن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الأمر الملكي الكريم، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار الدعم المتواصل من لدن خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي العهد -حفظهما الله- للنيابة العامة واهتمامهما البالغ والمستمر بشؤونها الوظيفية وحرصهما الدائم -أيدهما الله- على تحقيق مزيد من التطوير والازدهار لمرفق النيابة العامة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

وسأل المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم عزهما وتوفيقهما، وأن يوفق أعضاء النيابة المترقين لخدمة دينهم وملكهم ووطنهم, وأن يكونوا عند حسن الظن بهم في اضطلاعهم بالمسؤولية الموكلة إليهم والمهام المنوطة بهم، وأن يديم على الوطن الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار في ظل قيادته الرشيدة.

// انتهى //

17:27ت م

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