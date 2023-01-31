السعودية اليوم / أمانة الحدود الشمالية تُنفّذ أكثر من 700 زيارة رقابية بمحافظة طريف



طريف 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واس

نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية 723 جولة رقابية منها 465 لأعمال الرقابة الصحية و258 جولة للأعمال الفنية خلال شهر يناير 2023م على المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والمباني تحت الإنشاء.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية أسفرت عن تحرير 201 مخالفةً طُبقت بحقهم العقوبات البلدية المقررة نظامًا, مؤكدةً استمرار الجولات الرقابية على المحال التجارية ، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز 940.

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17:15ت م

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