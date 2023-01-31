شكرا لقرائتكم خبر عن أنمار الحائلي: إتحاد جدة لن يضم أجانب أقل من ليونيل ميسي ومحمد صلاح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أدلى أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة فريق الكرة الأول بنادي اتحاد جدة بمجموعة من التصريحات النارية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

تصريحات نارية من أنمار الحائلي بخصوص ميركاتو العميد

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن أنمار الحائلي قد خرج في تصريحات تلفزيونية أكد خلالها أن الأرجنتيني ليونيل ميسي يناسب إحتياجات العميد أكثر من كريستيانو رونالدو.

وأضاف:" صدمة خسارة بطولة دوري روشن السعودي الموسم الماضي رفعت من وعي لاعبي الاتحاد وعززت من مستوى المسؤولية لديهم لذلك لم يبالغوا في الفوز ببطولة السوبر السعودي".

وإستكمل:" السوبر يعتبر البداية ونطمح للتركيز على مباريات بطولة الدوري والكأس من أجل حصد الذهب في النهاية بمشيئة الله تعالى ".

وإستطرد:" جميع البطولات مهمة بالنسبة لنا الأتحاد من الأندية العظيمة ويعتبر الأكثر شعبية في المملكة بالأرقام ونونو سبريتو سانتو معجب بحماس اللاعبين حيث لم يطلبوا الحصول على إجازة".

وأكد:" سيتم توقيع عقد رعاية رئيسي على قميص الاتحاد ولا أفكر في مسألة التجديد من عدمه والقرار سيكون بنهاية الموسم وأريد أن أشكر جميع شركاء العميد في البناء ولا نريد إستغلال الجماهير في مسألة أسعار التذاكر"

وبسؤاله: لو خيروك بين ميسي أو رونالدو للاتحاد من ستختار، قال: “ أفضل التعاقد مع ليونيل ميسي لأنه سيكون أكثر نفعًا بالنسبة لنا من رونالدو الذي تشبع فهو يعد الخيار الثاني”.

وأنهى:" التغريدة التي كتبها وزير الرياضة حول عملية دعم الأندية بمجموعة من الصفقات العالمية أشعرتنا بالارتياح ونتطلع لتعاقدات مع لاعبين من مستوى ميسي ومحمد صلاح ودي ماريا ولا نفكر في أقل من ذلك".